Varetektsfengslet for skyting i Oslo

Den drapssiktede mannen er nylig dømt for kidnapping og narkotikakriminalitet, men hadde ikke blitt innkalt til soning da skuddene ble avfyrt på Bryn natt til søndag.

Politiadvokat Anne Marie Hustad, tror det skyldes at dommen akkurat har falt.

– Jeg tror årsaken til at han ikke var blitt kalt inn av Kriminalomsorgen, er at dommen ble rettskraftig for bare kort tid siden, sier Hustad til NRK.

Politiet bekreftet søndag at både 21-åringen og offeret knyttes til gjengmiljøet i Oslo. I en dom fra november i fjor betegner Oslo-politiet den nå drapssiktet 21-åringen som en sentral aktør i gjengen Young Bloods på Holmlia, ifølge NTB.

Nekter straffskyld

21-åringen var ikke selv til stede under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag, men hadde på forhånd samtykket til fengsling. Det blir brev- og besøksforbud i hele perioden, de to første ukene av fengslingsperioden er 21-åringen underlagt full isolasjon.

INNLEDENDE FASE: Politiet kommer til å fortsette etterforskningen for å få klarhet i hva som skjedde, sier politiadvokat Anne Marie Hustad Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Vi har gjennomført ett avhør av han og han nekter straffskyld etter siktelsen drapsforsøk, sier Hustad.

Også mannens advokat, Bjørn Arild Langenes, forteller til NTB at 21-åringen nekter straffskyld.

Det var i 01-tiden natt til søndag at politiet fikk melding om skyting utenfor Eventhallen Bryn. Politiet rykket raskt ut, men da de kom til stedet var både gjerningspersonen og den siktede borte.

Senere ble den skadde funnet på legevakten, mens den siktede ble funnet på en bensinstasjon i nærheten.

Mannen som ble truffet, ble skutt i beinet og er ikke livstruende skadd.

Mye etterforskning gjenstår

Ifølge opplysninger TV 2 sitter på, mener politiet at skytingen var et internt oppgjør mellom ulike fraksjoner i Young Bloods. Teorien til politiet skal ifølge kanalen være at 21-åringen egentlig forsøkte å skyte et annet gjengmedlem, men bommet og traff en kamerat isteden.

Hustad ønsker ikke å kommentere hva slags gjeng det eventuelt er snakk om.

– Det vi kan si, er at det er en relasjon mellom de to etter det vi kjenner til. Hva slags relasjon ønsker vi ikke å gå ut med nå, sier politiadvokaten.

Fremover skal politiet ha fokus på å kartlegge hva som har skjedde og motiv. De ønsker også hjelp fra publikum.

– Dersom noen har bilder eller videoer fra hendelsen, vil gjerne se dem, sier Hustad.

