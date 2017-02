Urolig over ungdomsvold i Asker

Politiet i i Asker er bekymret for økende vold blant ungdom. Flere tenåringer er mistenkt for nye voldepisoder etter å ha vært i bekymringssamtaler med politiet, skriver Budstikka. Etter at politiet avslørte avtalte slåsskamper er det fortsatt voldsepisoder.