Ulykkesoffer i koma

En mann som ble påkjørt i Asker 2. oktober ligger fremdeles i koma. 37-åringen ble påkjørt av en 83 år gammel kvinne i et gangfelt. Kvinnen er siktet for uaktsom kjøring, men politiet sier de ikke har grunn til å tro at hun kjørte for fort.