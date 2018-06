Tror 37-åring kan ha prøvd å voldta enda flere

– Dette har vært unge kvinner i 20-årene på vei hjem fra byen. De har drukket alkohol og de går alene. Når de låser seg inn, blir de angrepet bakfra, forteller politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.

Deretter får kvinnene en arm rundt halsen, blir kvelt og mister bevisstheten.

I går ble det kjent at politiet har pågrepet og siktet en mann for fire forsøk på overfallsvoldtekter i Oslo.

– Vi mistenker at han står bak i underkant av til sammen ti andre forhold. Disse sakene er under etterforskning, sier politiadvokaten.

Kritiseres for hemmelighold

Politiet lot være å opplyse om voldtektsforsøkene som mannen nå er siktet for i fem måneder. I 2016 fikk politiet nye retningslinjer for omtale av voldtekter, skriver VG.

De nye retningslinjene innebærer at politiet kun informerer om voldtekter og andre seksuallovbrudd dersom ett av disse forholdene er oppfylt:

Publikum kan være vitner eller ha opplysninger som kan bidra til oppklaring.

Politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.

Media har fanget opp hendelsen fra annet hold.

– Vi ser i ettertid at det kan stilles kritiske spørsmål vedrørende dette. Vi var også klar over at de kunne komme.

– Det som var utfordrende med denne saken var at vi ikke visste om dette primært var voldtektssaker. Enkelte forhold hadde trekk av både ran og legemskrenkelse også, sier Kraby.

Det var også lenge usikkert om det var én eller flere gjerningsmenn.

Tidligere dømt for lignede saker

37-åringen er tidligere dømt for både for voldtekt og vold. Hege Salomon var bistandsadvokat for en kvinne som ble voldtatt av mannen mens hun sov.

I den saken ble han dømt til fire års fengsel, hvor ett år var betinget.

– Jeg synes det er skremmende at denne mannen på nytt har forsøkt å voldta, sier Salomon til NRK.

– Personlig er jeg tilhenger av mest mulig åpenhet, i den grad det er mulig, sier bistandsadvokat Hege Salomon. Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

– Rart at de ikke har gitt informasjon

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte.

Leder Rannveig Kvifte Andresen sier at de stoler på at politiet har gjort seriøse vurderinger, men at det er mulig de ville kommet til motsatt konklusjon.

– Hvis politiet hadde tro på at dette kunne gjenta seg, så er det rart at de ikke har gått ut med informasjon og advarsler om at dette har skjedd flere ganger.

Rannveig Kvifte Andresen, DIXI. Foto: Dixi

– Men vil vi ikke ha så presis kunnskap som mulig, slik at vi selv kan gjøre mest mulig reelle vurderinger av hvilke farer vi kan bli utsatt for?

– Problemet er at i det øyeblikk det kommer en del historier, så blåses det så opp. Vi har en tendens til å krisemaksimere, dessverre. Det kan føre til unødvendig frykt. Men det å gi saklig informasjon mener vi er viktig.