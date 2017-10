Trafikkdobling på ulovlig omkjøring

Etter stengingen av Nordbytunnelen har trafikken i Sundbyveien i Ås økt fra under 4000 passeringer i døgnet til over 8000, ifølge målinger på stedet. Veien brukes som omkjøring av mange, selv om gjennomkjøring her er forbudt, skriver Østlandets Blad.