To unge tatt for vold

To gutter på 15 og 16 år er tatt av politiet i Follo i kveld og blir anmeldt for vold mot en vekter tidligere i dag. De blir også anmeldt for tyveri og vold mot politiet. Foreldrene til de mistenkte guttene er kontaktet. Guttene følges opp videre av barnevernet.