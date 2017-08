Tiltalt for tre voldtekter

To 20 år gamle menn er tiltalt for tre voldtekter av unge jenter i Oslo, skriver VG. Den første voldtekten, av en 14 år gammel jente, skal ha blitt utført i 2012, ifølge tiltalen. Den ene mannen er tiltalt for å ha gjennomført en ny voldtekt i 2014, den andre for en voldtekt i 2015.