Tabbe førte til skyhøy promille

En regnefeil førte til at en mann ble dømt for å ha kjørt bil med 4,93 i promille, når promillen egentlig var på 3, skriver Romerikes Blad. Nå anker politiet dommen på vegne av den domfelte, fordi feilen kan ha betydning for straffen på 90 dagers fengsel.