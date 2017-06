Storkontroll på Ullensaker

Politiet, tollvesenet og Statens vegvesen kontrollerte 650 kjøretøy på E16 ved Nybakk i Ullensaker i går. Fire sjåfører ble anmeldt for oppbevaring av narkotika, to for kjøring uten gyldig førerkort og ni fikk kjøreforbud. Det ble også betalt 13.500 kroner i skyldig årsavgift, skriver Romerikes Blad.