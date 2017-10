Stadig eldre førstegangsfødende

Gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende i Norge var i fjor 29 år, seks år mer enn for 50 år siden. Oslo-mødrene er eldst med et snitt på 31,1 år for første barn. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister. I Akershus var snittalderen 29,6 år.