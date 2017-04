Sommerdekk? – La bilen stå

Skolebuss av veien i Røyken.

Bil på taket på Romerike.

Lastebil kolliderte med stolpe i Maridalen i Oslo.

Dette er bare noen av meldingene som har tikket inn mandag morgen. Det snør og er glatt på mange veier på Østlandet. Ifølge meteorologen vil det fortsette å snø utover formiddagen.

Det er ikke meldt om at noen av trafikkuhellene har ført til alvorlige personskader.

På E16 nordgående mellom Skui og Sollihøgda var det full stans ved 7.40-tiden. Det sto en personbil og sperret veien. Ingen kom forbi, ifølge tips til NRK. Brøytebilen sto også i køen. – Slipp den frem, lød oppfordringen.

I Rustadveien i Asker i Akershus var det en periode full stopp på det glatte føret. Foto: Ida Creed / NRK

Ekstravakter må brøyte på Oslo lufthavn

– Vi så hvor det bar i går kveld og kalte inn ekstrahjelp, slik at vi kunne være klare til å brøyte rullebanene, sier pressetalsmann på Oslo lufthavn, Lasse Vangstein. Han forteller at det snør tett i Gardermoen-området mandag morgen.

– Vi har alt tilgjengelig mannskap i sving med å brøyte, sier Vangstein.

Vangstein sier de venter forsinkelser i flytrafikken utover formiddagen.

– Nå litt før klokken 8 er ni av ti avganger herfra i rute, men vi venter forsinkelser både inn til og ut fra flyplassen hvis snøværet fortsetter. Rundt om i landet kan det bety at fly tar av senere enn planlagt, sier han.

OBS-varsel for seks fylker

– På øvre Romerike legger snøen seg på veien. Jeg vet ikke hvor mange centimeter det er snakk om ennå, men har du sommerdekk er det glatt uansett om det er én eller ti centimeter, sier operasjonsleder Ronny Årstein hos politiet på Romerike.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Telemark, Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Det er fare for glatte veier i områder som ligger over 100 meter over havet, ifølge meteorologene. Nedbøren på Østlandet vil komme som sludd og regn ved kysten, men høyere opp og inn i landet er det stor sannsynlighet for at veier og andre området blir hvite.