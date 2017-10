Snart kan du gifte deg i Munchrommet

Gifteklare par kan fra 1. januar 2018 vies i rommet i Oslo rådhus der Edvard Munchs maleri "Livet" henger som bakteppe. Rommet på 100 kvadratmeter har plass til omtrent 30 personer.

Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo. Foto: Oslo kommune

– Dette synes jeg er gøy. Det å få lov til å hylle kjærligheten også i Oslo rådhus synes jeg er så hyggelig, sier Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo.

Alle formalitetene rundt vielsene i Oslo kommune vil bystyret i Oslo avgjøre på et møte i november. I juni vedtok Stortinget at kommunene selv skulle ha ansvar for borgerlige vielser.

Ble selv gift i Munchrommet

Tidligere var det mulig å gifte seg i Munchrommet. Den praksisen ble senere byttet ut med vielser i tingretten.

Ordfører Marianne Borgen giftet seg med Lars Kristofersen i 1979. De er fortsatt gift. Foto: Privat

– Jeg giftet meg der i 1979 og tenker fortsatt på det som en stor begivenhet i mitt liv. Det å gifte seg i Oslo rådhus, som kanskje er et av Norges aller vakreste bygg, er en stor opplevelse, sier Borgen.

Nå er det ordføreren selv som vil kunne vie par i rådhuset. Også varaordføreren har vigselsrett etter loven. I tillegg har byrådet foreslått seks ansatte på rådhuset som skal ha mulighet til å vie. Etter Stortingets bestemmelse skal også folkevalgte kunne få muligheten.

Tror på økning i antall vigsler

I dag har det vært Oslo byfogdembete som har stått for de borgerlige vigslene i hovedstaden. I året har det blir avholdt rundt 1500 vigsler. Ordføreren tror det tallet kan øke i år.

– Jeg tror antall borgerlige vigsler kommer til å øke, fordi mange vil synes det er spennende og flott å gifte seg i Oslo rådhus, sier Borgen.

I førsteomgang vil Oslo kommune følge praksisen til byfogdembetet om vielser på onsdager og fredager, som vil være gratis innenfor ordinær arbeidstid. Det at flere har ønske om å gifte seg også på lørdager har ordføreren forståelse for.

– Dersom vi skal utvide til helgene fører det med seg et kostnadsspørsmål. Vi må nok i så fall diskutere om brudeparet selv må dekke de merkostnadene. Vi har jo stor respekt for de ønskene og vil prøve å være så fleksible som mulig, sier Borgen.