Smutthull i bomringen – kan tape millioner

Ved å bruke en privat vei gjennom et industriområde på Alfaset i Oslo kan tungtransport komme innenfor bomringen uten å betale en eneste krone i bomavgift. Trafikktellinger viser at omkring 1500 tunge kjøretøyer benytter seg av veien daglig. Hvor mange som bruker den til å snike seg unna bomavgiften er ikke mulig å si, men bomselskapet er bekymret.

BOMSTASJON: Hilde Foss Christensen, pressekontakt i bomselskapet Fjellinjen, foreslår å sette opp en bomstasjon for å sikre at ingen sniker seg gjennom bomringen. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Potensielt kan dette gi et inntektstap for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune på opptil 15 millioner kroner, forteller Hilde Foss Christensen, pressekontakt i bomselskapet Fjellinjen.

Neste år kan inntektstapet øke kraftig hvis man ikke gjør noe med situasjonen. Da skal takstene økes i bomringen.

– Vi foreslår å sette opp en bomstasjon her for å tette hullet uten å måtte endre trafikkmønsteret i området, sier Christensen.

Smutthull i loven

Ifølge advokat Jens-Christian Riege i Norges Automobil-Forbund (NAF) kan det være ulovlig for lastebilsjåførene å bruke veien på Alfaset.

(U)LOVLIG: Ifølge advokat Jens-Christian Riege kan det være helt lovlig å unngå bomringen. Foto: NAF

– I dette tilfellet er det en privat vei som er skiltet med «stengt for gjennomkjøring». Da plikter man å forholde seg til den reguleringen som foreligger fra grunneier, forteller Riege.

Man skulle kanskje tro at det finnes en forskrift eller lov mot å utnytte hull i bomringen på denne måten, men ifølge NAF-advokaten er det ikke det.

– Hvis det er hull i bomringen, så er det i utgangspunktet ingenting i veien for å benytte seg av det forutsatt at veien man bruker er åpen for alminnelig ferdsel.

Gamle regler

Veien på Alfaset kan ikke brukes av personbiler på grunn av en sluse som hindrer mindre biler. Da slusen ble laget var det uproblematisk at tungtransport kunne kjøre der fordi man hadde en abonnementsordning i bomringen, ikke betaling for hver passering.

SLUSE: Hullet i midten av veibanen er så bredt at kun større, bredere kjøretøy klarer å komme over. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Eierne av den private veien, ROM Eiendom, har ingenting imot at Fjellinjen erstatter slusen med en bomstasjon.

– Hvis de ønsker det, stiller vi oss positive. Vi har ingen interesse i å hindre Fjellinjen fra å gjøre det, sier Morten Stray Floberghagen, direktør for verkstedutvikling i ROM Eiendom.

Forstår de som unngår bomringen

FORSTÅR SNIKERNE: Olaf Hellengen kjører selv gjennom bilslusen på Alfaset flere ganger om dagen. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Lastebilsjåfør Olaf Hellengen kjører gjennom slusen på Alfaset flere ganger hver dag. Han er ikke overbevist om at det er så mange som bruker veien til å unngå bomringen.

– Jeg tror ikke det. En del er det nok helt sikkert, men jeg kjører her flere ganger om dagen og ser de samme bilene kjøre her hele tiden, sier Hellengen.

Han er ikke begeistret for ideen om å sette opp en bomstasjon og har også forståelse for at noen kanskje sniker seg unna bomringen.

– Det begynner å bli veldig dyrt for transportnæringa med mye bompenger og avgifter.