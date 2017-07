Småbarnsfaren tok en livsviktig avgjørelse minutter før dette

Det var på E6 ved Lambertseter i Oslo at mannen på 34 år fra Askim fikk motorstans torsdag ettermiddag.

Mannen som kjørte den hvite varebilen ønsker å være anonym.

Da bilen plutselig stanset midt på motorvegen flyttet han den så langt innenfor den hvite stripen ved veiskulderen som han klarte, mens hans selv ble sittende i bilen.

– Mens jeg snakket med Falck kjente jeg trykket fra lastebilene som dundret forbi. En semitrailer snittet også så vidt borti speilet mitt, og det var veldig ubehagelig, forteller han.

KRASJ: I forkant av hendelsen satte 34-åringen ut både varseltrekant og tok på seg refleksvest. Dagen etter hendelsen sier han at han er glad han overlevde. Foto: Privat

En livsviktig avgjørelse

Han tok så avgjørelsen om å gå ut av bilen og sette seg på gresset bak autovernet ved siden av E6 i en skråning, mens hans ventet på bergingsbil.

Det viste seg å være et potensielt livsviktig valg.

– Få minutter etter smalt det skikkelig. En lastebil dundret inn i bilen min. Bildene taler vel egentlig for seg, sier småbarnsfaren til NRK.

Ingen personer ble skadd i hendelsen, men de materielle skadene var store. Det var Dagbladet som omtalte saken først.

LASTEBIL: Lastebilen havnet sidelengs i kollisjonen. Sjåføren skal ha vært svært lettet da han så at det ikke satt noen i bilen han traff. Foto: privat

Ønsker å advare andre

– Det første jeg gjorde var å ringe til familien min å fortelle at jeg hadde det bra. Man vet aldri i disse dager om noen kan knipse et bilde som de får se før jeg får snakket med dem.

Han sier at opplevelsen har preget han det siste døgnet, og at det var veldig skremmende.

– Hvis man får motorstopp, så må man sikre seg selv. Man må også være våken og forsiktig. Jeg er rimelig sikker på at om jeg hadde blitt i bilen hadde jeg ikke kommet hjem den kvelden. I hvert fall ikke uten store, alvorlige nakkeskader, sier mannen til NRK.

Får ros av UP-sjefen

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier til NRK at 34-åringen handlet riktig i situasjonen.

– Det var utvilsomt riktig avgjørelse at mannen gikk ut av bilen. I veiskulderen akkurat her er det ikke mye å gå på, sier han.

Han sier det er flere ting man må huske på hvis man får motorstans.

– Prøv å få kjøretøyet så langt ut til siden som mulig og varsle umiddelbart, så en bergingsbil kan får fjernet bilen raskt. Man må også gjøre bilen så synlig som mulig, og vurdere hvor man bør befinne seg, sier Karlsen.

​Han understreker at et motorstopp er en ufrivillig stans, men at man ikke skal stoppe bilen på en høyhastighetsvei.

– Hvis man er i nød kan man gjøre det, men da skal det være en kritisk situasjon.