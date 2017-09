Slipper å miste førerkortet

Politiet i Oslo har valgt å ikke beslaglegge førerkortene til elleve sjåfører som snudde og kjørte i feil kjøreretning etter et trafikkuhell på E6 i Svartdalstunnelen i ettermiddag. Politiet forklarer at bommene foran tunnelen var stengt da bilene snudde og at de dermed ikke utsatte andre trafikanter for fare. De leter likevel etter én annen bil som snudde før de andre elleve.