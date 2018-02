Slik skal NSB rydde opp i togproblemene

Etter at NSB har kuttet seg til bemanningskrise, har passasjerer måttet vente lenger i vinterkulden. Opptil ti prosent av avgangene på Østlandet har vært rammet. I dag var NSB-sjefen innkalt på teppet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å svare for togkaoset som har preget starten på året.

– Det er ikke noe annet å si enn at vi beklager dypt situasjonen for de reisende. Vi er lei oss og forsøker å gjøre alt vi kan for å forbedre dette nå, sier Geir Isaksen til NRK etter det timeslange møtet.

NSB vil bruke mer overtid

Togselskapet bedyrer at de nå setter alle kluter til for å unngå videre forsinkelser, innstillinger og korte togsett.

– På kort sikt forsøker vi å øke bemanningen, og deretter øke ansettelser. Vi ber folk jobbe overtid nå, og vil i tillegg ansette alle som er tilgjengelig som lokførere og konduktører.

– Hvordan kunne dere la denne situasjonen oppstå?

– Vi har hatt en ambisjon om å effektivisere virksomheten vår, blant annet ved ikke å ansette når folk går av med pensjon. Vi har vært litt for ambisiøse og nå kommet i en situasjon der vi mangler folk.

40 nye ansatte i vår

I mai og juni er 20 nyutdannede lokførere klare og et tilsvarende antall konduktører, som NSB nå loves jobb.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er tilfreds med dagens redegjørelse fra NSB.

– Jeg er opptatt av at de reisende skal ha forutsigbarhet, og er ikke ikke fornøyd med situajonen de siste ukene. Men NSB har gitt en tilfredsstillende redegjørelse i dag om årsakene og hvordan de vil løse dette.

– Får dette konsekvenser for selskapets konsernsjef?

– Jeg har tillit NSBs ledelse og at de løser dette. Over tid har NSB vist en god vekst i kundetilfredshet.

Både Konduktørforeningen og Lokmannsforbundet har tidligere advart mot de kraftige kuttene.

– Min spådom er at vi om ett til to år har lokførerkrise i Norge, sier leder Rolf Ringdal i Lokmannsforbundet.