Skuffet over Høgre

Naturvernforbundet er skuffa over at Høgre vil utsette innføringa av rushtidsavgift i Oslo. Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet meiner Høgre viste vilje til å innføre miljøtiltak då dei satt i byråd med Venstre og KrF, men at han ikkje ser mykje til det lenger.