Skogbrann i Aurskog-Høland. Brenner opp i tretoppene

Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannen i Aurskog-Høland. Brannhelikopter er på stedet og jobber med å få slukket brannen.

Politiet skrev på Twitter ved 19-tiden at det brenner helt opp i tretoppene.

– Klokken 17 i dag fikk vi melding om skogbrann i området. Vi fikk tidlig mannskaper inn og kan konstatere at det er omtrent 15 mål som står i brann. Sånn situasjonen ser ut nå har vi full kontroll på brannen og vi får bistand fra skogbrannhelikopter, sier innsatsleder i Romerike brannvesen, Pål Myhre-Svendsberget.

Brannen har ikke truet noen bebyggelse.

– Vi jobber med å få oversikt over brannen nå. Den har en stort omfang og vi har derfor bestilt et skogbrannhelikopter. Vi har mannskaper fra to stasjoner i området. Det er vanskelig å si over hvor stort område det brenner, men det er rundt 100 meter bredt, sa vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentral IKS til NTB ved 19-tiden.