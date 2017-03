Schønningsen blir tysklandsproff

Haslums Simen Nicolay Schønningsen blir håndballproff i Tyskland. 21-åringen skal spille for bundesligaklubben Balingen-Weilstetten fra neste sesong. Etter et besøk i Tyskland bestemte Schønningsen seg for å signere, ifølge Haslum HKs nettsider.