Rygget bil inn i våpenforretning

En bil har rygget inn i porten til våpenforretningen i Dal som har blitt utsatt for innbrudd, ifølge politiet på Romerike. Bevæpnede politistyrker rykket ut etter at alarmen ble utløst like før klokken seks. Det er foreløpig usikkert om noe er stjålet.