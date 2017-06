Rutebuss med livsfarlig forbikjøring

Bussen som gjorde forbikjøringen var rute nummer 210 mellom Slalåmveien/Bykrysset og Sandvika. Forbikjøringen skjedde rundt klokken 23 onsdag kveld.

På filmen ser man bussen kjøre forbi i motgående kjørefelt i en rundkjøring, før den kaster seg inn i riktig kjørefelt.

I siste liten klarer den å unngå en front mot front-kollisjon med en møtende bil i tunnelåpningen.

Sjåføren, som ønsker å være anonym, sier til NRK at han bestemte seg for å følge etter rutebussen.

​Kommunikasjonssjef for Ruter, Sofie Bruun, sier at ingen passasjerer har tatt kontakt med dem foreløpig. Foto: Ruter

Ifølge han, var det minst to passasjerer inne i bussen.

– De så redde ut. Det er helt sykt at det går an å kjøre på den måten.

– Svært alvorlig

Kommunikasjonssjef for Ruter, Sofie Bruun, sier de er klar over hendelsen, og at de ser alvorlig på saken.

– Vi kan ikke ha det sånn. Dette er noe vi i aller høyeste grad tar på alvor, sier Bruun til NRK.

– Vi skal undersøke nærmere hva som skjedde, men sånn her kan man ikke holde på. Vi følger saken, og har tatt kontakt med operatøren Nettbuss, sier kommunikasjonssjefen.

Personalsak

Dag Bones, pressesjef i Nettbuss, synes videoen er skremmende. Foto: NETTBUSS

– Vi er like sjokkert som alle andre. Dette er uakseptabel adferd i trafikken, sier pressekontakt i Nettbuss, Dag Bones.

Nettbuss har ikke fått snakket med sjåføren ennå.

– Derfor er jeg usikker på hvilke konsekvenser dette vil få. Vi må undersøke dette nærmere og få kartlagt alle omstendigheter. Dette blir behandlet som en personalsak.

– Vil sjåføren miste jobben?

– Det er for tidlig å si, sier Bones til NRK.