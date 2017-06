Rødt vil slette gjeld

Rødt vil slette underskuddet til bydel Søndre Nordstrand i revidert Oslo-budsjett. 45 millioner kroner må dekkes inn over to år. Bydelen sliter med ungdomskriminalitet, og Rødt vil gjøre den i stand til å jobbe mer forebyggende. I går ble det kjent at Oslo sør får mer politi.