Raskere behandling av søvnapné

Mange personer med søvnapné bruker om nettene en biteskinne som låser kjeven slik at luftveiene holdes åpne. Prosessen med å tilpasse og produsere disse skinnene har tidligere vært ubehagelig og langsom. Man måtte ta avstøpninger av munnen og det tok lang tid å få laget selve skinnen.

Tannlege Anders Dyrbing har selv søvnapné og er fornøyd med å kunne tilby raskere produksjon av skinner. Foto: Bård Nafstad / NRK

Nå kan nordmenn med søvnapné for første gang få en skinne produsert på kun noen få timer, uten å gjøre noen avstøpning.

– Det som er nytt er at vi bruker et kamera som skanner pasientens tenner. Da får vi et bilde som vi sender til fabrikken. De modellerer en skinne og 3D-printer ut den i løpet av noen timer, forklarer Anders Dyrbing, tannlege ved Somni søvnsenter i Oslo.

Kurt Breistrand Iversen er den første i Norge som får en søvnapnéskinne produsert med den nye metoden.

– Den gjør at jeg skåner meg selv for hjerte- og karsykdommer, demens og Alzheimer i lang tid. Det er den beste investeringen jeg noen gang har gjort, sier han.

Kurt Breistrand Iversen er den første i Norge som får en søvnapnéskinne produsert ved hjelp av 3D-printing. Foto: Bård Nafstad / NRK

Øker risiko for ulykker og sykdom

Iversen forteller at det føles som å bli kvalt når han sover uten noe hjelpemiddel. Pustestoppene gjør at oksygennivået i blodet hans faller dramatisk.

– Når jeg våkner føles det som jeg har vært ute en fuktig kveld på byen, jeg er sliten. Sånn føles det hele tiden.

Den nye skinnen hans skyver underkjeven fram noen millimeter og låser den fast slik at luftveiene hans holdes åpne mens han sover.

– Den nye skinnen vil forhåpentligvis gjøre at jeg er mye mer pigg når jeg våkner, sier Iversen.

Personer med søvnapné er, ifølge Direktoratet for e-helse, ofte trøtte og utmattede, noe som øker risikoen for trafikkulykker, arbeidsulykker og sykdommer som høyt blodtrykk, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Søvnapnéskinnen likner litt på en plastgom og låser kjevene fast slik at luftveiene holdes åpne mens man sover. Foto: Bård Nafstad / NRK

Lite kunnskap og lav status

Én av seks voksne personer i Norge har søvnapné, men mange av dem blir aldri diagnostisert og får heller ikke behandling for lidelsen.

Marit Aschehoug fra Foreningen fra søvnsykdommer mener helsemyndighetene kunne spart mye penger ved å satse mer på behandling av søvnapné. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det er et problem fordi det fører til andre sykdommer som forskjellige hjerte- og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Søvnapné kan være dødelig, forteller Marit Aschehoug fra Foreningen for søvnsykdommer.

Aschehoug mener helsepersonell i Norge kan for lite om sykdommen, og at det har en enkel forklaring.

– Søvnapné har ingen høy status blant leger, som kreft eller hjerte- og karsykdommer, selv om den kan føre til disse sykdommene. Så sykdommen får ikke den oppmerksomheten som den kanskje burde ha.