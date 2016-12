Pusser opp Oslo Bussterminal for 60 millioner kroner

Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus Kollektiv Terminaler FKF Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Vi ser at terminalen har behov for modernisering. Både de reisende og busselskapene har et behov for at det blir nytt, forteller Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus Kollektiv Terminaler FKF. Det er de som driver Oslo Bussterminal på vegne av Akershus fylkeskommune.

Fra januar begynner arbeidet med å modernisere terminalen fra 1987. Oppussingen skal etter planen være ferdig i slutten av 2017.

Området rundt hovedinngangen og informasjonsskrankene skal åpnes for fri ferdsel for publikum. Det skal bli nye, mer tilgjengelige toalett og bedre oversikt over informasjon for de berørte reisende.

– Man skal få følelsen av at man er på en moderne terminal sier Altememy.

Informasjonsskranken slik den er i dag skal fjernes. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Det kommer et nytt skiltsystem for å gjøre det lettere å finne riktig plattform. Dessuten blir det et nytt gjennomgående fargesystem på hele terminalen som skal gjøre ting mer oversiktlig i områdene med plattformene.

Sist gang det var ombygging ved terminalen var i 2009, da fikk området ved hovedinngangen og informasjonsskrankene en renovering. Nå skal informasjonsskrankene bort, og hele området skal åpnes opp for fri ferdsel for de reisende.

Hører på de reisende

Akershus Kollektiv Terminaler FKF har utført kundeundersøkelser for å finne ut av hva de reisende selv ønsker av terminalen. Altememy sier at dette er tatt i betraktning for utformingen av utseende.

– De har et økende behov for bedre informasjon. De sier at det må moderniseres. Behovet for bedre fasiliteter for kundene er sentralt i dette arbeidet.

Slik den er i dag er bussterminalen i Schweigaards gate på Grønland altfor umoderne, mener Altememy. Og selv om det er planlagt en helt ny terminal om 10 år, sier han at det er nødvendig å pusse opp den eksisterende.

– Vi har 20 millioner brukere hvert år, og de kan ikke vente i 10 år på en oppgradering.

Han mener det aller viktigste med oppussingen er at brukeropplevelsen av å være på bussterminalen blir bedre. Passasjerene må få mer effektiv kundeservice og lettere tilgjengelig informasjon.

– Passasjerene må tenke at dette er et sted jeg har lyst til å være.