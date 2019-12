– Jeg ble oppringt av en dame som sa hun var fra politiet. Hun fortalte at en kriminelle bande var på vei hjem til oss, sier en polsk kvinne i 60-årene til NRK.

Det var i slutten av november at kvinnen fra Søndre Nordstrand i Oslo fikk en telefon fra et skjult nummer. Politikvinnen snakket polsk.

– Hun sa at banden ville komme for å ta penger og verdisaker. Jeg ble veldig redd.

I frykt for å bli kontaktet av bedragerne igjen ønsker kvinnen og hennes mann å være anonyme.

– Politikvinnen fortalte at telefonen min var overvåket. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke måtte ringe noen andre. Kvinnen ringte deretter til min mann som var på jobb.

Den polske kvinnen i 60-årene vil advare andre. – Vær skeptisk. I Norge ringer ikke politiet til privatpersoner på denne måten, sier hun. Foto: Thomas Martinsen / NRK

Ga bedragerne klar beskjed

– Da jeg fikk samtalen ble jeg skeptisk. Jeg har hørt om lignende tilfeller hjemme i Polen, og ga politikvinnen klar beskjed om å gi seg, forteller mannen.

Det polske paret har ikke blitt kontaktet av bedragerne etter dette.

Den siste tiden har det vært 20 lignende tilfeller på Østlandet, opplyser Kripos.

I de fleste av tilfellene har de fornærmede blitt kontaktet av en kvinne som har utgitt seg for å være fra politiet. Kvinnen har fortalt at en kriminell bande er på vei til hjemmet deres, og har bedt dem om å legge verdisaker utenfor døren.

Tirsdag rapporterte politiet i Oslo om tre tilfeller der fornærmede har følt seg presset til å legge verdisaker og penger utenfor døren. Noen av de fornærmede ble bedt om å ta ut et femsifret beløp med penger.

– Kun ute etter verdisaker

Politiet anbefaler folk som blir utsatt for denne typen bedrageri om å ikke i møte komme kravene fra gjerningsmennene.

– Vi forstå at de som blir utsatt for dette blir skremt. Men vi har ikke erfaring med at disse bedragerne har utsatt noen for fysisk vold, sier Trygve Aandstad, politiinspektør i Kripos.

Trygve Aandstad i Kripos ber folk som blir utsatt for denne typen bedrageriforsøk om å kontakte politiet. Foto: Thomas Martinsen / NRK

Politiet er kjent med at denne typen av bedrageri også skjer i Polen.

– Vi gjøre det vi kan for å forebygge at det skjer flere slike bedrag. Vi har sendt ut informasjon til politidistriktene, og ønsker å nå ut til de polske miljøene i Norge.

Vil advare andre

Det polske paret på Søndre Nordstrand er rystet etter hendelsen. Nå vil de advare andre polakker i Norge.

– Folk bør være skeptiske. I Norge ringer ikke politiet til privatpersoner på denne måten, sier kvinnen.

Hun synes hendelsen var skremmende.

– Norge er et fredelig og fint land. Vi har bodd her i 30 år. Slike bedrageriforsøk er forferdelig, sier kvinnen.