Politiet: – Har sett flere tilfeller hvor man retter aggressiviteten mot politiet

Politiet rykket mandag kveld ut til melding om slåsskamp på Bogerud i Oslo.

Han forklarer at de ble sagt stygge ting mot politiet under hendelsen og at ungdommen var svært aggressive mot patruljene på stedet.

– Det kan ikke beskrives med ord, men det var mange formuleringer som ble brukt mot politiet, som ikke egner seg å gjengi. Det så stygt at jeg velger å ikke gjengi det, sier Fredriksen.

Måtte trekke våpen

Tidlig i hendelsesforløpet måtte politiet trekke våpen. Det var på det meste 17 patruljer på stedet, i tillegg til politihelikopteret.

– Vi må vise såpass med muskler i en slik situasjon for å ikke stikke halen mellom beina og dra fra stedet. Det er nok målet i noen tilfeller å få politiet til å trekke seg og ikke gjøre jobben sin, sier han.

– Vi har sett flere tilfeller i det siste hvor man retter aggressiviteten mot politiet, sier visepolitimesteren.

Han mener også det er en trend der ungdommen prøver å få politiet til å fremstå ufordelaktig.

– Man filmer og man regisserer filmene. For oss virker det som en et forsøk på å få lagd revir og få kredibilitet i miljøet, sier Fredriksen.

MØTE: Jøran Kallmyr og fungerende visepolitimesteren i Oslo møttes tirsdag på Bogerud i Oslo får å snakke om mandagens hendelse. Foto: Tormod Strand / NRK

– Mer disiplin i skolen

Justisminister Jøran Kallmyr mener hendelsen på Bogerud viser at mange ungdommer viser manglende respekt for autoriteter.

– Jeg synes det er helt uakseptabelt at voksne ungdommer altså 20-åringer viser en aggresjon mot politiet og at de prøver å forhindre politiet i å gjennomføre arrestasjoner, det er helt uakseptabelt, sier Kallmyr.

Han mener det handler om disiplin og at mange ungdommer mangler dette, og at trenden med vold mot lærere nå har flyttet seg til vold mot politiet.

– Det har vært en manglende respekt mot autoriteter i Oslo. Både mot lærere og mot politiet. Dette er en trend vi må snu. Regjeringen kommer derfor til å legge frem en handlingsplan mot ungdomskriminalitet, sier han.

Ifølge Kallmyr skal planen ha et ekstra fokus på disiplin fra ung alder. Han mener dette må læres allerede på skolen, slik at unge forstår at de må ha disiplin mot lærere, respekt for autoriteter og for politiet.

– Oslo-skolen har vært kjent for det og har fått gode resultater, men de siste årene ser vi at det har blitt utøvd vold mot lærere, nå ser vi det mot politiet, sier han.

Mener politiet var aggressive

Et vitne som var på vei hjem fra en kompis og som ofte tar turen til Bogerud i Oslo forteller at ungdommen pleier å samles utenfor Narvesen på Bogerud T-banestasjon.

– Det er jo Norway Cup nede på Rustad så det er normalt at ungdommen samler seg når det sånn stemning og fint vær, sier Soheil Bigdeli.

Han filmet deler av hendelsen og kjenner av noen av dem som ble innblandet.

– Hvis du har dårlig forhold til politiet fra før av og du får politiet opp i ansiktet ditt, som skriker og kjefter til deg, så er det ikke lett og snu og gå. Det bør politiet også forstå, sier Bigdeli.

Flere i varetekt

Alle de anmeldte etter mandagens hendelse er fra 15-årsalderen til midten av 20-åra. Ni av dem som ble pågrepet sitter fortsatt i varetekt, ifølge NTB.

De er anmeldt for besittelse av kniv, hindring og forulemping av offentlig tjenesteperson, ikke etterkommet pålegg fra politiet og trusler.