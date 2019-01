Den ukjente syklisten har meldt seg for politiet

Syklisten har vært inne til avhør, og er sjekket ut av saken.

– Syklisten meldte seg til politiet fredag ettermiddag, via tipstelefonen. Mannen ble avhørt fredag kveld, og er sjekket ut av saken. Vi har ingen ytterligere kommentarer om hvem vedkommende er, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Tidligere denne uken ble personen etterlyst av politiet fordi de mente at vedkommende kunne sitte på viktige vitneopplysninger.

BER OM TIPS: Politiinspektør Tommy Brøske går bredt ut når han ber om tips fra publikum som kan lede dem nærmere svaret på hvor Anne-Elisabeth Hagen befinner seg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Et overvåkingskamera som sto montert på adressen der Anne-Elisabeths ektemann, milliardæren Tom Hagen, jobber, fanget opp syklisten på morgenen den 31. oktober, samme dagen politiet mener at den 68 år gamle kvinnen ble bortført.

De to andre personene som ble filmet av det samme overvåkingskameraet, har fortsatt ikke meldt seg for politiet.

HVEM ER DETTE: Politiet ønsker fortsatt tips om de to ukjente personene som fortsatt ikke har meldt seg til politiet.

500 tips

Siden politiet offentliggjorde etterforskningen tidligere denne uken, har de mottatt mer enn 500 tips i saken. Flere av tipsene går på hvor 68-åringen kan befinne seg, men politiet ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer.

– Mange tips som går på skjulested. Tipsene sorteres, bearbeides og prioriteres fortløpende, sier Brøske.

– Se etter tegn på skjulested

Politiet gikk fredag ut med en generell oppfordring til alle om å være ekstra oppmerksomme på unormal oppførsel eller aktiviteter i nærmiljøet sitt.

– Vi ber derfor om tips fra publikum om observasjoner av aktivitet som kan indikere et skjulested. Et slikt skjulested kan identifiseres gjennom at det er et sted hvor det er mulig å oppbevare en person over tid, uttalte Brøske.

– Det kan være hytter, bygg under rehabilitering, leiligheter, hus eller annet.

Politiet har bedt folk merke seg om det har vært økt aktivitet av biler og personer i nærmiljøet, eller om noen har dekket til vinduene eller jobbet med lydisolering i forkant av 31. oktober.