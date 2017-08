Pågrepet etter innbruddsforsøk

To personer er pågrepet for vold mot politiet og for innbruddsforsøk på Romsås. Ifølge politiet ble de to oppdaget da de forsøkte å bryte seg inn i en leilighet i 22.30-tiden fredag kveld. De gikk til angrep på politiet, og en politibetjent ble sendt til legevakten med lettere skader.