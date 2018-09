I vår dekning av støttemarkeringen for en muslimsk kvinne på Tøyen sist fredag, sa vår reporter «Midt under markeringen måtte politiet gripe inn da et fremtredende medlem av den islamfiendtlige gruppen SIAN dukket opp», mens vi viste bilder av en person som blir slått og sparket.

Det er SIAN-medlemmet som uten foranledning blir angrepet av en av de fremmøtte, og det var voldsutøverens skyld alene at markeringen ble stanset.

Østlandssendingen beklager at vårt innslag var upresist på dette.