Oslos kvinner ropte ut – tiden er ute

– Metoo er en global gave som må brukes riktig. Ingen heksejakt eller gapestokk, men en tsunami av historier om trakassering, sier komiker og forfatter Sigrid Bonde Tusvik.

Hun holdt appell før marsjen i Oslo, som gikk fra Youngstorget til Stortinget søndag ettermiddag.

– Vi får bare tåle at noen mener vi surmuler og er hysteriske. Jeg er stolt av å tilhøre et kor som tør å si fra, sa Tusvik søndag foran det politiet anslo var 1.000-1.500 fremmøtte.

Demonstrasjonen i Oslo var denne helgen én av 124 marsjer i 34 land mot seksuell trakassering.

– Angår alle

Sigrid Bonde Tusvik åpnet med å fortelle historien om da en mannlig skuespillerkollega la sin penis på låret hennes og hun stilte seg selv spørsmålet hva hun hadde gjort feil.

– Nok er nok, sa hun, og siterte Oprah Winfreys «time's up» – tiden er ute.

– Nå er det tid for å bli hørt og trodd Du trenger javascript for å se video.

– Seksuell trakassering har pågått for lenge

Heidi Brenna Vollan (28) og Kine Hemmingby (29) var blant de mange yngre kvinnene som deltok i marsjen.

– Jeg er her fordi metoo er veldig viktig, fordi seksuell trakassering har pågått altfor lenge og fortsatt pågår, og fordi det er viktig å skape noen reelle endringer, sier Brenna Vollan.

– Hver enkelt arbeidsplass må gå i seg selv og se på hvordan rutinene er for å melde fra, og for å i vareta dem som melder fra. Alle må bli mer bevisste og si fra når de ser trakassering, sier hun, og legger til:

– Jeg synes det er synd at det ikke er flere menn her, fordi dette er noe som angår oss alle.

Krever tiltak

Marsjens talskvinne Brit Agnes Sværi minnet om at det er ett år siden den første marsjen – som hadde sitt utspring i Donald Trumps språkbruk under presidentvalgkampen i USA.

– I løpet av 2017 har vi hørt at det ikke bare er presidenter som forsyner seg av kvinner uten deres samtykke. Og til menn vil jeg si – hva om dette hadde handlet om din datter? De aller fleste menn er respektfulle og ordentlige folk, men dere kan ikke lenger være stille, lød oppfordringen.

"SKAMLØSE JENTER": Sofia Srour, Kama Dualeh, Iselin Schumba, Hanne Bjurstrøm og Nancy Herz marsjerer sammen med flere hundre kvinner og menn fra Youngstorget til Stortinget for å markere sin avstand mot seksuell trakassering. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«De skamløse jentene» Nancy Herz og Sofia Srour, som har tatt et oppgjør med sosial kontroll i minoritetsmiljøer, er opptatt av at politikere tar metoo-kampanjen på alvor og forstår at seksuell trakassering og vold mot kvinner er et alvorlig problem.

– Man må ha reelle politiske tiltak som bidrar til å forhindre dette. Men det aller viktigste er en kulturendring, slik at folk forstår at dette ikke er greit, sier Herz.