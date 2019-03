Oslo katolske bispedømme tapte ankesaken mot staten

* I slutten av februar 2015 ble Oslo katolske bispedømme (OKB) anmeldt for medlemsjuks av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

* Få dager senere ble kirkens lokaler ransaket av politiet. Biskop Bernt Eidsvig ble sammen med bispedømmets økonomisjef siktet for medlemsjuks og grovt bedrageri av om lag 50 millioner kroner. Saken mot Eidsvig ble henlagt fordi statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.

* Bakgrunnen for anmeldelsen var at ansatte i OKB fant polsk- og spanskklingende navn i telefonkatalogen, søkte opp personnummeret deres i Folkeregisteret og registrerte dem som medlemmer.

* Kirken mottok i 2014 totalt 105,4 millioner kroner i statlig og kommunal støtte. Støtten utgjør drøyt 870 kroner per medlem.

* 65.500 nyregistreringer fra 2010 til 2014 er gjennomgått. 56.500 av disse ble registrert gjennom diskutable metoder. 28.900 har bekreftet medlemskapet, mens cirka 6.800 ikke ønsker å være medlemmer.

* Det er OKB som håndterer medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge.

* OKB vedtok ikke millionboten de fikk i medlemssaken, og rettssaken mot bispedømmet og daglig leder, som er tiltalt for grovt bedrageri, startet i Oslo tingrett 20. november 2017. Oslo katolske bispedømme ble dømt til en foretaksbot på 2 millioner kroner for grovt bedrageri. Den daglige lederen ble frifunnet.

* Fylkesmannen krevde i et brev sendt i slutten av juni 2016 tilbake nærmere 40,6 millioner kroner av Den katolske kirken og slo samtidig fast at praksisen var lovstridig og innmeldingene ugyldige.

* OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi det mener departementet ikke har grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte. OKB tapte søksmålet da saken var oppe i Oslo tingrett i 2017. Dommen ble anket, men 13. mars 2019 kom Borgarting lagmannsrett til at anken skulle forkastes.

