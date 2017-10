Oslo kan få hestedrosjer

– Nå blir det bilfritt i Oslo og da tenker vi at det må gjøres noe med bybildet. Da kan man ha levende dyr og hest og gjøre det hyggelig, sier Lene Kragh, daglig leder ved Alna Ridesenter.

Hun har sendt en søknad til kommunen og bymiljøetaten der hun ber om kulturmidler og tillatelse til å starte opp igjen med hestedrosjer. Sist gang de prøvde på noe slik var i 2008, men prosjektet varte ikke lenge.

– Vi hadde fått en parkeringsplass, men den skulle det bygges en park på. Da de begynte med det arbeidet, måtte vi dessverre slutte med å komme med hestetransporter og parkere der, sier Kragh.

Lene Kragh, daglig leder ved Alna Ridesenter i Oslo. Foto: Edin Babic / NRK

Den gang vedtok bystyret å etablere en ny parkeringsplass for hestene. Alna Ridesenter var i tett dialog med Bymiljøetaten om hvordan de skulle få hestedrosjen tilbake i Oslo.

– Vi ser at det ikke bare er å plassere en svær lastebil og en hestehenger hvor som helst i byen. Men nå kan det hende at det blir plass, sier Kragh.

Praktiske ting må på plass

Ifølge SSB ble den siste holdeplassen for hestedrosjer lagt ned i 1951 til fordel for bilene. For at hest og vogn skal bli en naturlig del av hverdagen i sentrum igjen, er det fortsatt flere ting som må falle på plass.

– Det er en søknad som ligger til behandling. Vi regner med at Alna Ridesenter får svar i løpet av veldig kort tid. Antagelig må de i hvert fall søke om en slags oppstillingsplass, der man skal ha hestene i byen, sier Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

I tillegg må det foreligge en godkjennelse fra flere parter før hestedrosjene kan bli en realitet.

– Det kan også hende det må være en tillatelse fra politiet. Det er en del praktiske ting som må avklares før hestedrosjene eventuelt kan komme tilbake igjen i bybildet, sier Olsen.

Disse hestedrosjene holdt til ved Vestbanen i Oslo. Bildet er datert til 1905. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Ønsker å starte på nyåret

Daglig leder ved Alna Ridesenter er optimistisk på en snarlig løsning og ser for seg at hestedrosjene kan være på plass i Oslo allerede på nyåret.

– Vi håper vi kan begynne neste vår. I tillegg tenker vi at det må være noen ekvipasjer. Det kan ikke bare være en hest som tusler rundt. Det må være sånn at vi synes i bybildet, så vi har håp om at vi får fire hester om gangen, sier Kragh.