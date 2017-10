Omkom i frontkollisjon i Sørum

– Vi driver nå med både teknisk og taktisk etterforskning på ulykkesstedet og har bistand av lokale kriminalteknikere fra Romerike og ulykkesgruppa til Statens vegvesen, sier innsatsleder i Øst politidistrikt, Anders Bru.

Anders Bru, innsatsleder ved Øst politidistrikt. Foto: Remi B Presttun / Presttun Media

Det var klokken 09:11 at politiet fikk melding om at en personbil hadde frontkollidert med en lastebil i Borgenvegen på Rånåsfoss i Sørum kommune. Kort tid etter at politiet ankom ulykkesstedet ble det konstatert at føreren av personbilen hadde omkommet.

– Vi har også kontakt med Statens havarikommisjon i og med at det var et vogntog som var involvert, sier innsatsleder Bru.

– Vet dere noe om hvem som kan ha kommet over i feil kjøreretning?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om på dette tidspunktet. Det er det vi jobber med å finne ut, sier Bru.

Ulykken som skjedde på grensen mellom Sørum og Nes gjør at Borgenvegen er sperret og omkjøring vil bli skiltet. Føreren av lastebilen er fysisk uskadd og er blitt tatt hånd om av helsepersonell.