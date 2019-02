Ni av ti bedrifter i byggebransjen har blitt frastjålet verktøy

Tallene kommer fra en undersøkelse blant bygg- og anleggsbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tyveriene har skjedd i løpet av de siste tre årene, og medlemmene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg har blitt frastjålet verktøy for hundretusener av kroner hver.

Hans Martin Moxnes er regiondirektør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. Foto: EBA Vestenfjelske

– Jeg tror tallene gjelder for hele landet. Jeg har ikke noe inntrykk av at det er mer tjuvaktighet i vest enn ellers landet, sier regiondirektør Hans Martin Moxnes.

I Oslo-området har flere bedrifter fått konteinere åpnet og tømt av tyver den siste tiden.

– Det er et raid av innbrudd, så det er tydelig at det er noe som skjer, sier en oppgitt Morgan Ulvedalen.

Han er daglig leder i selskapet Byggimpuls, som har hatt fire verktøy-innbrudd i Oslo siden nyttår. De har aldri tidligere opplevd lignende, og sier tyveriene ikke bare går utover bedriftene.

– Kunder og oppdragsgivere får ikke produsert det vi skal gjøre for dem.

– Tjuver får holde på fritt

Bare i Follo er det anmeldt 13 tyverier fra byggeplasser hittil i år, og politiet kaller det en oppblomstring.

Det kjenner Asbjørn Dahle i bedriften Johs. Granås seg igjen i. De ble frastjålet verktøy for over hundre tusen kroner fra en byggeplass i Ski i Follo – riktig nok i september og desember i fjor.

Begge sakene ble anmeldt og henlagt etter kort tid. Slik mange saker gjerne blir.

– De blir nedprioritert av politiet. Tjuver får holde på fritt, mens vi taper tid og penger, sier han.

Politiet i Follo vil ikke svare på hvorfor sakene ble henlagt.

Slik så hengelåsen ut etter innbruddet på Johs Granås i Ski i desember i fjor. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Mange henleggelser – få anmelder

Undersøkelsen viser også at bedriftene sjelden melder fra til politiet. Bare 20 prosent har anmeldt forholdene.

– Det er liten vits, for sakene blitt stort sett henlagt. Bedriftene er fortvilet. Her har bandittene funnet seg en ny kilde til å skaffe seg penger, sier Moxnes.

Politiet i Bergen sier tyveriene er et samfunnsproblem, og oppfordrer alle til å anmelde. Men sier det kan være flere grunner til at det ikke alltid blir gjort.

– Noen ser ikke noen grunn til det, fordi de ikke har forsikring, som er dyrt. De vet også at det stilles strenge krav til sikring av verktøyene, som de ikke oppfyller, sier Julie Ekeland, som er koordinator for A-krimsenteret i Hordaland.

Hun oppfordrer bedriftene til å sørge for at de har sikret verktøyene sine, sjekke hvem de ansetter og ha kameraovervåkning.

– Her må den enkelte ta ansvar for å gjennomføre forebyggende tiltak, men politiet vil jo etterforske når vi har grunn til det.

– Henleggelser kan ha betyding

– Forventet reaksjon for kriminelle handlinger og kjennskap til henleggelsesstatistikk kan ha betydning for hvorfor hendelser ikke anmeldes, skriver fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet, Astrid Borge, i en mail til NRK.

Politiet oppfordrer alle som opplever å bli utsatt for kriminalitet om å anmelde forholdet. Det er viktig at politiet involveres tidlig slik at de kan sikre bevis, gjennomføre undersøkelser og avhøre involverte personer, skriver Borge.

– Det er viktig at alle hendelsene anmeldes slik at de inngår i politiets totale statistikk og dermed bidrar til å gi et realistisk bilde av kriminalitetsutfordringene i det aktuelle politidistriktet. Dette er spesielt viktig med tanke på fremtidig forebygging lokalt.