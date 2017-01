Nei til idrettsanlegg

Kommunaldepartementet sier nei til at Lundjordet kan brukes til baner og haller for Skedsmo fotballklubb. De mener kommunen ikke har vurdert nok andre arealer, og viser til at Stortinget har som mål å omdisponere mindre dyrket mark i årene fremover, skriver Romerikes Blad.