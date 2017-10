Lot som om han var politi

En 23-åring må mandag møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha ranet til seg over én million kroner ved blant annet å utgi seg for å være politi. Han skal ha krevd å få ofrenes bankkort og truet til å seg pinkoden. Noen av ofrene ble truet med kniv. Det er 18 fornærmede.