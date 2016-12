Kvinne dømt etter frontkollisjon

En 19 år gammel kvinne er dømt til 14 dagers betinget fengsel for å forårsaket en frontkollisjon langs Borgenveien i Sørum i februar, skriver Romerikes Blad. To personer ble fastklemt og alvorlig skadd, da kvinnen kjørte over i motgående kjørefelt.