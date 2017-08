Kutter hekker ved Sinsenkrysset

Prydbusker langs Ring 3 blir kuttet for at folk ikke skal sove eller forsøple. Statens vegvesen sier til Nordre Aker Budstikke at buskene skal ned til halv høyde. I sommer ble det kjent at beboere i området frykter fattige tilreisende som bor under Ring 3.