Kritisk til deltidsansettelser

På Ahus ble fem jordmødre nylig ansatt i 20 prosent stilling. Tillitsvalgte reagerer på at få nyutdannede jordmødre får fulltidsjobber, og frykter at de ikke får arbeidstreningen de behøver. Ledelsen ved Ahus sier til Romerikes Blad at de har behov for deltidsansatte som kan dekke bemanningsbehovet i helgene.