Krev 18 års fengsel

I saka der ein 10 veker gamal baby blei mishandla til døde, kravde aktor 18 år i fengsel og dom for drap under særs skjerpa omstende for barnets far. Saka starta i Oslo tingrett 5. desember, og foreldra sa seg ikkje skuldige. Det er venta dom 11. januar.