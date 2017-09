Idretten med egen legevakt – håper å kutte tiden utøverne er ute med skade

– Har du tatt røntgen før, spør leder for idrettshelse, Knut Jæger Hansen.

– Ja, svarer fotballspilleren Dan Granlund Strømdahl.

Nordstrand-talentet har fått en smell i hånden under en fotballkamp og frykter brudd. Han er en av de første som får hjelp på Idrettens legevakt oppe på Holtet i Oslo.

Utvidelse av skadetelefon

Under samme tak har Norges Fotballforbund samlet leger, fysioterapeuter og radiologer.

– Gevinsten er at du kommer rett til spesialister på idrettsmedisin. Du vil også få tverrfagligheten i det hele. Det er kort ventetid, du kommer rett inn og får rask hjelp. Målet vårt er å kutte ned tiden utøverne er ute med skade, og ikke minst få dem raskest mulig i riktig utredning. Tanken er at utøveren kommer raskere tilbake, men det er også noen tilfeller hvor hvile er det riktige, sier daglig leder Espen Rooth til NTB.

Idrettens legevakt er en utvidelse av Idrettens skadetelefon, som ble opprettet i 2009. I fjor hadde man et pilotprosjekt i Bergen. I samarbeid med Branns medisinske avdeling etablerte man Idrettens legevakt.

– Planene er dette kan etableres rundt i Norge, der det er behov og idrettsmedisinske miljøer vi kan samarbeide med, sier Rooth.

Flere andre norske byer er aktuelle dersom idrettslegevakten utvides.

– Vi tilbyr en tverrfaglig utredning av akutte idrettsskader. Mistenker du et brukket ledd, kan du få undersøkelse hos lege og fysioterapeut, samtidig som vi kan gipse pasienten dersom røntgenundersøkelsen i kjelleren viser brudd. Vi har også operasjonsstue og kirurger som har spesialisert seg på idrettskirurgi, sier Rooth engasjert.

Spesialister i første ledd

Alt under samme tak er ideen som NFF har iverksatt i de moderne lokalene.

– Som idrettspappa er det viktig å få en rask avklaring når barna pådrar seg skade. Vi kan komme hit og ha ett kontaktpunkt. I stedet for å vente på fastlege og kanskje bli en kasteball, kan man her henvises opp og ned en etasje framfor å måtte reise rundt, sier idrettspappa og trener Vidar Strømdahl.

– Tilbudet er etablert av fotballen for idretten. Alle barn under 13 år som er medlemmer i særforbund under Norges Idrettsforbund har tilgang. I tillegg har 22 særforbund en avtale med Idrettens skadetelefon, skyter Rooth inn.

– Vi ønsker at man møter legespesialister i første ledd istedenfor å måtte innom fastlege eller tradisjonell legevakt. Her kommer man rett til en spesialist på idrettsmedisin og får ved behov en tverrfaglig utredning. Vi skal være et supplement til den offentlige legevakten, fortsetter Rooth.

– Hva koster det å komme hit?

– Dersom skaden dekkes av lisensforsikringen, betaler utøveren det samme som på en offentlig legevakt. Dette er en del av lisensen som en utøver betaler. Ingen skal være redd for å sitte igjen med en ekstra regning, påpeker Rooth.

Foreløpig er tilbudet åpent hver kveld mandag til fredag, men allerede på nyåret er planen å ha helgeåpent.