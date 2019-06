Høyesterett avviser anke fra Oslo katolske bispedømme

– Vi hadde selvsagt håpet å kunne fremme anken, men det er kjent at nåløyet til Høyesterett er trangt. Så vi var forberedt på at det kunne skje, sier bispedømmets advokat, Anders Ryssdal til NRK.

I slutten av februar 2015 ble Oslo katolske bispedømme anmeldt for medlemsjuks av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Etter flere rettsrunder blir dommen i lagmannsretten stående.

– Inngått avtale

Kirken må dermed betale tilbake den statlige og kommunale støtten de har fått for ugyldige medlemmer.

– Bispedømmet har inngått en avtale med offentlige myndigheter om gradvis tilbakebetaling, i form av mindre tilskudd. Den avtalen går nå sin gang, sier Ryssdal.

Oslo katolske bispedømme har registrert tilfeldige polsk- og spansklignende navn som medlemmer. Navnene ble funnet av bispedømmets ansatte i telefonkatalogen

Av 65.500 registreringer fra 2010 til 2014, skal 56.500 være gjort gjennom diskutable måter.

Enstemmig

Ankeutvalget, som bestemmer hvilke saker som skal opp i Høyesterett, var enstemmig i at denne saken ikke skulle fremmes.

– Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. juni at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom av den 13. mars 2019 i sivilsaken mot staten, ikke skal fremmes for Høyesterett, melder Vårt Land som siterer den Den katolske kirkes nettside katolsk.no.