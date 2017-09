Holmenkollen får alpinrenn

Holmenkollen Skifestival begynner å bygge ny bakke til verdenscuprenn i alpint nå i september fordi FIS mente unnarennet i Holmenkollen var for bratt for parallellslalåm. Bakken skal gå fra VM-haugen, over veien og ned i hoppbakken. Rennet skal gå 1. nyttårsdag.