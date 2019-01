Her søker dykkerne i forsvinningssaken – utelukker ikke utvidet søk

Under teltet som er slått opp på Langvannet i Lørenskog, har brannvesenet lagd hull på det isdekkede vannet.

Fem dykkere gjør søkene i vannet med bistand fra politiet.

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen, som er gift med en av Norges rikeste menn, ble bortført mot sin vilje fra huset sitt den 31. oktober i fjor.

UNDERSØKELSER: Ifølge politiet innebærer det en risiko å søke under vann. Foto: Lena Gundersby Gravdal / NRK

Det er området rundt eiendommen som er interessant for politiet, fordi de anser dette som et utvidet åsted. De utelukker ikke at søkeområdet kan bli utvidet.

Ifølge innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt, er det ikke planer i dag om å utvide søket. Det vil være en vurdering avhengig av tips og en vurdering etterforskningsledelsen må ta.

Torsdag fortsetter de søket i vannet. Etter planen skal de gjøre det på dagtid til og med fredag.

– Krevende søk

Brannvesenets dykkere søker etter relevante spor, som for eksempel gjenstander, under vannet ved familien Hagens hjem.

– Det er bedre forhold på isen enn det man hadde fryktet i utgangspunktet, men det er krevende søk, sier Bru.

Politiet har fortalt at hvis det blir gjort funn vil de ikke opplyse publikum om dette

– Vi kommer fortsatt ikke til å kommentere om vi har funn i forbindelse med søket i dag heller, sier Bru.

Området er stengt for publikum med sperrebånd fordi det kan være farlig å ferdes på isen.

Ønsker forsatt tips

Hittil har politiet fått inn over 1200 tips i bortføringssaken, mens de har jobbet på isen har de fått in åtte tips.

–Hvis publikum kommer hit og har tips, så har jeg betjenter her som står klare til å ta imot de tipsene, og som og tar det videre til etterforskningsledelsen for evaluering, sier innsatslederen.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

Til VG sier etterforskningsleder Christian Berge, at politiet er optimistiske med tanke på å få løst saken.

Søket i vannet har først startet nå 12 uker etter at Anne- Elisabeth Hagen ble antatt bortført.

– Det er fordi saken har vært etterforsket skjult, da ville det vært en stor fare for eksponering hvis vi skulle gjort sånne dykk som vi gjør her på tidligere tidspunkt, sier innsatsleder Bru.