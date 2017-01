Har gjennomført 40 avhør

Politiet har gjennomført over 40 avhør etter at en kvinne i 60-årene ble funnet død i sitt hjem på Fjellhamar i begynnelsen av januar, skriver Romerikes Blad. Kvinnen ble trolig kvalt til døde. Den avdøde kvinnens ektemann er siktet for drap.