Glad for et tydelig resultat

– Jeg er glad det ble et så klart resultat. Det er et overveldende tillitsvotum fra min forening, Oslo Høyre, som alltid har betydd alt for meg i mitt politiske engasjement. Så er jeg lettet, ydmyk og takknemlig, sier Michael Tetzschner til NRK, etter nominasjons-seieren mot Stang.