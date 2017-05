Forsinket ladegarasje i Oslo

Den store elbilgarasjen under Akershus festning er forsinket igjen. Kommunen håper den kan åpne rundt 1. juni, skriver Teknisk Ukeblad. Norsk elbilforening er bekymret for pendlerne, fordi byrådet har bestemt at det meste av gateparkeringen i sentrum skal bort 1. juni.