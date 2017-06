Forlenger ulvejakten

Fylkesmannen forlenger fellingstillatelsen på to ulver til mandag 26. juni. Det er funnet to skadde sauer ved Bråa i Gran i natt, opplyser Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Over 100 sauer har blitt tatt av ulv i Hurdal og Gran de siste ukene.