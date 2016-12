Foret ektemannen med musegift

En kvinne i slutten 20-årene erkjenner å ha foret

ektemannen med musegift over tid. Hun ble pågrepet og siktet for drapsforsøk i september. Ifølge VG skylder kvinnen på et krevende ekteskap. Hun erkjenner skyld for kroppsskade, men hun ville ikke ta livet av ham, sier kvinnens forsvarer.