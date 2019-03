Folkehelseinstituttet kontakter SAS-passasjerer etter meslingssmitte på fly

Ifølge Stavanger Aftenblad som omtalte saken først, er det passasjerer som reiste med SAS SK4031 klokken 15.00 fra Oslo, som nå bes om å kontakte lege dersom de opplever symptomer på den smittsomme virussykdommen meslinger.

Folkehelseinstituttet sier til NRK at de har sendt ut informasjon om at det var meslingssmitte på flyet til alle passasjerene. I e-posten har de også sendt ut informasjon om sykdommen og vaksinasjon, får NRK opplyst.

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Didrik Frimann Vestrheim sier det har vært åtte tilfeller av meslingssmitte så langt i år. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– En av grunnene til at vi gjør dette er fordi man sitter tett sammen over en lang periode. Meslinger spres ved luftsmitte, og på steder hvor man er tett på hverandre er det økt sjanse for smitte, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Didrik Frimann Vestrheim.

Han sier at det så langt er åtte personer som er smittet med meslinger i år.

– I fjor var det tolv tilfeller totalt, men meslinger fordeler seg ikke jevnt utover året. Det er vanskelig å si om årets tall vil bli høyere enn fjorårets, sier Vestrheim.

Luften skiftes ut ofte

– Lufta i en flykabin skiftes ut like hyppig som i en operasjonssal på et sykehus, men hva gjelder dråpesmitte så er du like utsatt i en flykabin med de du har nærmest, som når du står i en kø, er på trikken, eller bussen, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Han sier det i alt var 148 passasjerer ombord på flyet.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen sier til NRK at luften skiftes ut hyppig ombord i et fly. Foto: Pressefoto SAS / SAS

– Har det skjedd før at noen har vært smittet av meslinger og vært ombord i fly?

– Det har nok garantert skjedd gjennom de 70 årene vi har fløyet, man flyr jo veldig mange passasjerer i løpet av ett år, sier han.

Stavanger lufthavn fikk ikke beskjed om situasjonen før flyet hadde ankommet flyplassen, ifølge Annette Sigmundstad, lufthavnsdirektør ved Stavanger lufthavn.

– Det som er vanlig rutine er at om det er pilotene som oppdager et sykdomstilfelle på flyet, så går det et varsel. Da har vi en beredskapsplan. I dette tilfellet var det ikke oppdaget på forhånd og derfor har ikke lufthavnen fått beskjed, sier hun til NRK.

Starter med feber

Symptomene starter med feber og forkjølelseslignende plager, som varer i 3-4 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine sider. Man kan også få hvite flekker i munnen. Videre kan man føle seg litt bedre etter de første dagene, før man får feber og det typiske hudutslettet viser seg.

Det er høy vaksinasjonsdekning blant barn og unge, og ifølge Folkehelseinstituttet vil de fleste voksne personer også enten være immune fra gjennomgått sykdom eller vaksine.

Unntakene er personer som er født i 1970 eller senere og vet at de ikke har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet eller ikke vet om man har hatt meslinger tidligere.